Jogo Paraná x Ceará AO VIVO online pelo Campeonato Brasileiro 2018

Boa tarde, leitores da VAVEL Brasil! Bem-vindo à transmissão de Paraná x Ceará ao vivo hoje, pelo Campeonato Brasileiro. O confronto acontece às 16h (de Brasília).

Nesse jogo de seis pontos na luta contra o rebaixamento, acompanhe a todos os lances aqui, em nosso minuto a minuto, pela VAVEL Brasil.

As equipes já se enfrentaram em 20 oportunidades. Foram seis vitórias do Paraná contra quatro do Ceará, enquanto outras dez partidas terminaram empatadas.

Provável escalação do Ceará: Everson; Fabinho, Tiago Alves, Eduardo Borck e João Lucas; Edinho, Richardson e Jown Cardona; Juninho Quixadá, Arthur e Leandro Carvalho.

Provável escalação do Paraná: Richard; Júnior; René Santos, Rayan e Mansur; Leandro Vilela, Caio Henrique e Nadson; Silvinho, Rodolfo e Rafael Grampola.

A arbitragem será de Grazianni Maciel Rocha (RJ), que será auxiliado por João Luiz Coelho de Albuquerque (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ).

Para suprir os desfalques, o técnico Lisca deve optar por Eduardo Brock e Fabinho, respectivamente.

Quem está fora no Ceará: Luiz Otávio (zagueiro) e Samuel Xavier (lateral direito).

Também em situação delicada, ocupando a lanterna da Série A com 11 pontos, o Ceará almeja continuar com sua crescente no campeonato. Após a parada para a Copa do Mundo, o Vozão conseguiu suas duas primeiras vitórias no torneio, tendo perdido apenas uma vez desde então.

Outro estreante no Tricolor será Rafael Grampola. Ele, que chegou por empréstimo do Joinville, é o favorito para substituir o lesionado Carlos no ataque. Grampola teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) na sexta-feira e irá para o jogo.

''Existe uma insistência da minha parte de utilizá-lo. Vamos levá-lo para o jogo e ele vai participar. Ele não tem condição de jogar o tempo todo, talvez nem 45 minutos, mas em algum momento, dentro da circunstância do jogo, vou lançá-lo. Ele chegou para ajudar e ser titular'', afirmou o comandante do Paraná sobre a presença de Maicosuel nesse domingo.

O técnico Rogério Micale confirmou a estréia de Maicosuel com a camisa paranista no campeonato, que deverá entrar no decorrer do jogo.

Ocupando a penúltima colocação do Brasileirão com 13 pontos, o Paraná tenta se recuperar diante de seu torcedor após dois tropeços seguidos fora de casa.

Quem está fora no Paraná: Cleber Reis (zagueiro) e Carlos (atacante).

Boa tarde, leitores da VAVEL Brasil! Bem-vindo à transmissão de Paraná x Ceará ao vivo hoje, pelo Campeonato Brasileiro. O confronto acontece no Durival Britto, às 16h (de Brasília).