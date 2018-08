Volante Vinícius Martins fala de 'pressão' sobre a Portuguesa na Copa Paulista

Google Plus

A Portuguesa estreia na Copa Paulista esse domingo (5), no Canindé contra a equipe do Nacional. O volante Vinicius Martins falou em entrevista, sobre a preparação e a pressão de colocar a Lusa de volta as divisões nacionais.

"Sabemos de toda a responsabilidade que temos nessa Copa Paulista. Sabemos do nosso objetivo principal que é colocar a Portuguesa de volta no cenário nacional, lugar de onde ela nunca deveria ter saído. Acho que essa pressão que temos, transformamos em incentivo na hora de jogar, isso faz a gente ficar mais atentos nos jogos e mais focados ", disse Vinicius.

Lembrando que a Copa Paulista da vaga para o Campeão para o Campeonato Brasileiro Série D ou a Copa do Brasil.

Vinicius falou sobre a preparação para a competição e a estreia em um clássico contra o Nacional. "Preparação para a nossa estreia foi muito boa, trabalhamos intensamente durante três meses. Todos os atletas estão em ótimas condições de fazer uma ótima estreia e um ótimo campeonato. A expectativa é a melhor possível, ainda mais se tratando de um clássico local, faz a ansiedade ser maior e a atenção também, o foco. Vamos forte para nossa estreia e queremos a vitória", ressaltou.

Lembrando que a Portuguesa está no grupo D com: Audax, Atibaia, Ituano, Juventus,Nacional e Taboão da Serra. O jogador foi perguntado sobre a dificuldades nessa caminhada de jogos. "Acho que todos jogos são difíceis, não tem um jogo que seja mais desequilibrado que o outro, todos os times vem com o mesmo objetivo, então todos vão entrar para vencer, tornando assim os jogos muito difíceis e disputados", analisou.