Jogo São Paulo x Vasco AO VIVO hoje no Campeonato Brasileiro (0-0)

INCIDENCIAS: Partida válida pela décima sétima rodada do Campeonato Brasileiro, disputada no Estádio do Morumbi, em São Paulo.

Alô, torcedor ligado na VAVEL Brasil. A partir de agora você passa acompanhar todas as informações de São Paulo x Vasco ao vivo, que se enfrentam neste domingo (5), às 16h, no Morumbi.

No último confronto entre os dois times, empate por 1 a 1 em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro de 2017. Marcos Guilherme marcou para o Tricolor Paulista, mas o menino Caio Monteiro deixou tudo igual.

Em toda história são 53 jogos pelo Brasileirão, com 22 vitórias do São Paulo, 17 empates e apenas 14 vitórias do Vasco. São 84 gols da equipe paulista contra 62 do clube carioca.

O Gigante da Colina não vence o São Paulo desde 2012. A última vitória foi em 18/07 daquele ano por 1 a 0, no Morumbi. Fagner, hoje no Corinthians, fez o tento que concedeu ao Alvinegro os três pontos na ocasião.

Nos últimos sete confrontos entre os dois times, nenhuma vitória carioca. São cinco vitórias do time comandado, hoje, por Diego Aguirre, e dois empates.

Desfalques no Vasco: Jorginho só não poderá contar com o zagueiro Breno, suspenso pelo terceiro cartão amarelo recebido no duelo diante do Corinthians, no último domingo (29).

Quem assumi a posição é o colombiano Oswaldo Henríquez, que jogou em duas oportunidades desde que chegou. Contra o Grêmio entrou no decorrer da partida e contra a LDU, pela Sul-Americana, atuou os 90 minutos.

Desfalques no São Paulo: dois zagueiros desfalcaram o time de Diego Aguirre. Anderson Martins, suspenso, e Rodrigo Caio, que se recupera de operação no pé.

A dupla de zaga será Arboleda e Bruno Alves no lado Tricolor. Essa mesma dupla foi a que entrou mais em campo pelo São Paulo na temporada de 2018 até então. Juntos possuem cinco vitórias, três empates e duas derrotas.

Pendurados: o zagueiro Ricardo Graça e o lateral-direito Luiz Gustavo pelo Vasco; os meias Jucilei, Lizieiro e Nenê pelo São Paulo.

O Cruz-Maltino poderá contar com alguns reforços que voltam de suspensão. São eles o volante Thiago Galhardo, que deve iniciar a partida, e o lateral-esquerdo Henrique.

O Tricolor contará com as voltas de Hudson, Éder Militão e Arboleda, que cumpriram suspensão diante do Cruzeiro no último fim de semana.

Jorginho ainda não pode contar com um de seus reforços, o argentino Maxi López. Atacante, o recém-chegado ainda não está apto fisicamente e teve estreia adiada pela comissão técnica. O zagueiro Leandro Castan e o atacante Vinícius Araújo ainda não foram regularizados.

Ao contrário do comandante vascaíno, Diego Aguirre terá um reforço que há integra o elenco são-paulino há algum tempo. Trata-se do volante Jucilei. O técnico poderá contar com o jogador que está recuperado de estiramento na coxa esquerda, colocando-o na lista de relacionados. O jogador estava sem atuar desde julho e deve retornar contra o Vasco.

Lei do ex? As chances de acontecer são grandes. Nenê que hoje atua no São Paulo, foi um jogador importantíssimo no Vasco em sua fase difícil na luta contra série B. Diego Souza também já jogou no cruz-maltino e marcou nos últimos dois jogos contra seus antigos clubes (Cruzeiro e Grêmio). Do outro lado, Kelvin, que hoje atua no clube carioca, pode marcar contra o São Paulo caso entre durante a partida.

Com dois jogos a menos, o Vasco possui 19 pontos na tabela e pode chegar ao nono lugar com 22 pontos em caso de uma simples vitória diante do vice-líder.

São Paulo x Vasco ao vivo

O São Paulo terá chance de assumir a liderança do Campeonato Brasileiro mais uma vez. Afinal, em caso de vitória ele chega aos 35 pontos e ultrapassa o Flamengo com 34, que perdeu na rodada para o Grêmio.

Jorginho elogiou Nenê, ex-jogador vascaíno, e tratou o camisa 7 do Tricolor Paulista como um craque: “Parar o Nenê não é fácil, porque é extremamente inteligente, sabe se posicionar. Para mim, era duro ver o Nenê no banco no Vasco. Fico feliz com o sucesso dele. É um craque... Vi o jogo do São Paulo ontem. É uma equipe sempre muito perigosa dentro de casa. Não vai ter facilidade. Foi muito bom a gente ter esse período de trabalho, porque vínhamos numa batida muito forte”.

Diego Souza, durante a preparação contra o Vasco, comentou sobre a ‘Lei do ex’, não deixando de exaltar o cruz-maltino e defendendo o time que joga atualmente: "São equipes onde fui muito feliz e só tenho boas lembranças, porém, agora sou São Paulo e nossos objetivos aqui são grandes".

Provável Vasco: Martín Silva; Luiz Gustavo, Ricardo Graça, Oswaldo Henríquez e Ramon; Andrey e Desábato; Giovanni Augusto, Thiago Galhardo e Yago Pikachu; Andrés Ríos.

Provável São Paulo: Sidão; Éder Militão, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Jucilei (Lizieiro), Hudson e Nenê; Rojas, Everton e Diego Souza.

Apita o jogo Braulio da Silva Machado (CBF-SC), auxiliado por Kleber Lucio Gil e Helton Nunes (CBF-SC).