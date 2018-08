Tréllez prega pés no chão após São Paulo assumir liderança: "Continuaremos trabalhando"

Neste domingo (5), o São Paulo bateu o Vasco da Gama por 2 a 1 e assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro, fato que não ocorria desde a temporada 2015. Agora, a equipe de Diego Aguirre está um ponto à frente do Flamengo, que tropeçou na rodada e foi derrotado contra o Grêmio. Com público de 53.437, no Morumbi, o São Paulo garantiu a vitória com gols de Rojas e Tréllez, sendo o segundo aos 35 da etapa final.

Tréllez, autor do segundo gol que deu a vitória ao Tricolor, falou na saída de campo sobre as contestações da torcida tricolor e afirmou que o São Paulo deve manter o foco para seguir na liderança.

“O gol foi muito importante. Sei que a torcida às vezes fica no pé e também sei que sou um jogador que pode oferecer mais. Ainda falta um pouco para eu pegar meu ritmo de jogo, mas estou contente com a vitória. Agora somos o primeiro, temos que colocar o pé no chão e continuar trabalhando para não deixarmos a liderança”, frisou.

O próximo compromisso do São Paulo é no domingo (12), contra o Sport, em Recife, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.