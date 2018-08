Tiago Nunes confirma a zaga titular do Atlético-PR para jogo contra Peñarol

O técnico rubro-negro, Tiago Nunes, confirmou a zaga titular para enfrentar o Peñarol nesta terça feira (7), às 19h30, no Campeón del Siglo, em jogo que define quem passa para a terceira fase da Sul-Americana; o Furacão venceu o primeiro jogo por 2 a 0.



O titular Paulo André não jogará pois sofreu um estiramento na panturrilha, enquanto Wanderson está suspenso. Já Thiago Heleno ainda sente dores no tornozelo e também está vetado. A zaga titular será a mesma campeã do Paranaense de 2018: Zé Ivaldo e Léo Pereira, comandados por Tiago Nunes. Apesar de confirmar a zaga titular, o comandante rubro negro não deixou claro quem jogará pelas pontas do campo. Os concorrentes são Marcinho e Nikão. Já os recém chegados Wellington e Márcio Azevedo não foram inscritos na segunda fase da Sul-Americana, portanto não podem fazer suas estreias.



Desta forma o Atlético-PR deve vir a campo com a seguinte escalação: Santos; Jonathan, José Ivaldo, Léo Pereira e Renan Lodi; Bruno Guimarães e Lucho González; Marcelo Cirino, Raphael Veiga e Marcinho (Nikão); Pablo



+ Acompanhe o Furacão na VAVEL



O Atlético-PR fez um reconhecimento rápido do Campeón del Siglo nesta tarde de segunda feira (6), e depois partiu para Los Céspedes, centro de treinamentos do Nacional. O Furacão pode até perder por um gol de diferença para garantir a classificação. Quem triunfar vai enfrentar o Caracas, da Venezuela, já classificado para as oitavas de final.