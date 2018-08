Pedrinho e Cássio exaltam sequência positiva do Corinthians e defendem elenco jovem

Após tropeço para o Furacão em plena Arena Corinthians no sábado (04), Pedrinho avaliou a atuação da equipe em entrevista na zona mista. Falando sobre a falta de entrosamento da equipe e exaltando os jovens jogadores do elenco, que visam dar uma nova cara ao Corinthians além de ter falado, também, do confronto de quarta-feira (08), contra o Colo-Colo, válido pela Libertadores.

O meia citou a estreia de Thiaguinho e Carlos Augusto em jogos oficiais, além de falar sobre a dificuldade em jogar com a camisa do Timão em casa lotada. Pedrinho disse que a equipe valoriza o ponto conquistado e a difícil sequencia de jogos que o Corinthians vem enfrentando, mas que sentiu a falta de intensidade na parte ofensiva.

“Acho que o que dificultou mais foi essa falta de entrosamento, o último passe para poder concluir mais a gol. Dois jogadores estrearam, muito jovens. É difícil jogar com essa camisa num estádio lotado. Tem que valorizar. Os moleques entraram, claro que fica aquele gostoso amargo, mas vamos trabalhar para voltar a vencer”, comentou sobre o empate

Sobre o jogo válido pela Libertadores, na quarta-feira, o jovem meia projetou que os desfalques contra o Atlético-PR — Fagner, Gabriel, Danilo Avelar — devem estar à disposição do técnico Osmar Loss, trazendo uma melhora significativa no entrosamento do time:

"Provavelmente as pessoas que ficaram de fora desse jogo vão voltar e o entrosamento, importantíssimo. Se cada jogador der o máximo, significa que coletivamente a gente vai melhorar", comentou.

Já o goleiro Cássio, um dos mais experientes do elenco, reforçou o lado positivo do empate que garantiu um ponto em casa ao Alvinegro, defendeu o jovem elenco e exaltou a sequência positiva que o Timão vem construindo no retorno do Brasileirão:

"É normal, é um time bem jovem. Às vezes quer pegar a bola e decidir de qualquer maneira. Serve de aprendizado também para nós que estamos jogando, temos sempre que evoluir, às vezes conseguimos ganhar dessa maneira, às vezes não. A gente vem numa sequência positiva. Temos que descansar porque temos um jogo importantíssimo na quarta-feira. Temos que buscar um bom resultado", finalizou.