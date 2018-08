Mano Menezes elogia atuação do Cruzeiro, mas critica arbitragem: "Tornou a vitória impossível"

O Cruzeiro bem que tentou, mas não conseguiu voltar a vencer no Brasileirão. O time celeste, envolvido com outras duas competições, colocou time reserva contra o Vitória, e não saiu de um empate, no Barradão. O gol cruzeirense foi de Manoel, após cobrança de falta.

Com o resultado, o Cruzeiro fica na oitava posição, com 25 pontos. No total, o time celeste não vence há três jogos no Brasileirão, acumulando duas derrotas e um empate. O técnico Mano Menezes exaltou a atuação dos jogadores, mas implicou a arbitragem o porque de os cruzeirenses não terem saído do Barradão com os três pontos.

"O Cruzeiro fez um bom jogo, pelas circunstâncias, um time bastante mexido, como nós fizemos a opção. Enfrentou o Vitória como se enfrenta para ganhar, com personalidade. Sabia que era difícil. E a arbitragem, na minha opinião, tornou a vitória impossível", declarou.

Mesmo sem bons resultados no Brasileirão, o técnico cruzeirense enfatizou a produção dos jogadores celestes nas últimas partidas, com ênfase no elenco, que além do Brasileiro, também está envolvido na Copa do Brasil e também na Copa Libertadores da América.

"O Cruzeiro tem feito por merecer. Não jogou nenhuma partida até agora que merecesse derrota pela produção. Mesmo contra Corinthians e São Paulo, produzimos para vencer, como produzimos hoje para vencer. Temos um grupo de qualidade, podemos jogar em qualquer lugar, com qualquer formação. A própria condição de repetir situações, como essa, vai dando ritmo aos jogadores que não jogam tanto e que lá na última parte do jogo tendem a ter uma queda física. Estamos fazendo o certo. Tem que fazer isso. Só tem que, quando a gente merecer, deixar a gente vencer", finalizou.

O Cruzeiro volta suas atenções para a Copa Libertadores da América. Na quarta-feira (8), o time celeste enfrentará o Flamengo, às 21h45, no Maracanã. Pelo Brasileirão, os cruzeirenses só voltarão a jogar no domingo (12), contra o rubro-negro carioca no Rio de Janeiro.