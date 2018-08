Após 11 anos, André Santos retorna ao Figueirense: "Momento mais feliz da carreira"

Após 11 anos de espera, o torcedor do Figueirense pôde comemorar o retorno de André Santos ao clube alvinegro. O jogador foi anunciado na tarde desta segunda-feira (6), na sala de imprensa do Estádio Orlando Scarpelli e tem contrato válido até o fim do ano, com possibilidade de renovação.

Em entrevista coletiva, o atleta de 35 anos comentou sobre sua volta ao time catarinense e a disposição para continuar atuando profissionalmente.

"Eu sempre deixei claro que sonhava em voltar para o Figueirense, e estar vestindo novamente essa camisa é o momento mais feliz da minha carreira. Quero terminar a carreira aqui, fazer o melhor dentro e fora de campo para o Figueirense e por isso vim para o clube, quero jogar pelo menos mais um ano e meio, dois anos", disse.

Sendo um dos mais velhos do elenco, André também falou sobre o peso de uma maior experiência e como isso pode ser fundamental para a temporada do Figueira.

"Responsabilidade eu sempre tive na minha carreira, superei e estou feliz. Quero levar o Figueirense ao título, ser campeão, levar o time à Série A, temos um excelente grupo, um excelente treinador. Posso agregar muito fora de campo também. Sei das amizades que tenho, fiquei feliz pela recepção dos funcionários, dos torcedores, isso é motivação", afirmou.

Revelado na base do Furacão do Estreito, o lateral estava no Boluspor, da Turquia, desde 2016, onde realizou 59 partidas e marcou 16 gols. Também teve passagens por Corinthians, Fenerbahçe, Flamengo, Atlético-MG e Grêmio.

Sua reestreia ainda aguarda a regularização e está planejada para daqui três semanas, no jogo contra o Brasil de Pelotas, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O Figueira, sexto colocado, com 29 pontos, volta a campo no sábado (11), às 19h, contra o Juventude, no Alfredo Jaconi.