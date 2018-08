Piris da Motta é apresentado no Flamengo e afirma: "Meu estilo de jogo é de muita raça"

Depois de retornar ao Rio de Janeiro, e ao Ninho do Urubu, após uma semana em solo gaúcho, o Flamengo apresentou o volante Piris da Motta, de 24 anos, que estava no San Lorenzo-ARG. Revelado pelo Rubio Ñu-PAR, o camisa 25 apresentou as suas credenciais para a torcida, prometeu muita entrega e falou sobre jogar com o colombiano Cuéllar:

"A decisão de jogar com o Cuéllar ou no lugar dele, depende do técnico. Sou um jogador de muita raça, que se sacrifica pelos companheiros e que vai se dedicar pelos torcedores do Flamengo e pela instituição", afirmou.

(Foto: Gilvan de Souza/ Flamengo)

Contratado junto ao Ciclón por cerca de R$ 10 milhões, e com contrato válido até 2022, o volante poderá fazer a sua estreia na quarta-feira, contra o Cruzeiro pela Libertadores, já que foi registrado no BID. Piris se colocou a disposição, mas destacou que dependerá do técnico Maurício Barbieri:

"Vai depender muito do técnico se vou entrar ou não na partida de quarta-feira. Sinto que estou preparado para jogar, para ficar no banco, para ajudar sempre. E vou aproveitar ao máximo".

Apesar de nunca ter jogado no futebol brasileiro, antes de ser contratado pela equipe carioca, Piris da Motta mostrou conhecimento da camisa rubro-negra, especialmente quando estava no Paraguai, e sobre a força da torcida:

"Na Cidade do Leste há muita gente do Brasil. Sempre vi a camisa do Flamengo, mas nunca tive uma. É a primeira vez. Quando vim aqui com o San Lorenzo, sabia que enfrentaria um estádio cheio com uma torcida forte", destacou.

O Flamengo enfrentará o Cruzeiro, nessa quarta-feira (8) às 21h45, no Maracanã, pela partida de ida das oitavas de final da Libertadores. O Rubro-Negro contará com os retornos dos zagueiros Réver e Leo Duarte, além do meia Diego, que foram poupados na derrota para o Grêmio, no último sábado (4).