Um ano após cirurgias no joelho, Calazans está confiante na volta ao Fluminense: "Com tempo tudo vai melhorando"

Após duas cirurgias no joelho direito, o atacante Marquinhos Calazans está prestes a voltar ao futebol. A lesão que o atacante sofreu foi no dia 5 de agosto de 2017, na partida contra o Atlético-GO, no Maracanã. Um ano depois, o atacante concedeu entrevista ao "GloboEsporte.com".

Nesta semana, Calazans treinou com bola pela primeira vez. E deve voltar a jogar em setembro. O atacante falou como foi a volta aos treinos.

"No começo fiquei meio nervoso, receoso. Mas foi muito bom voltar a treinar, a me sentir útil para a equipe. Com o tempo vai melhorando a técnica, a capacidade física, tudo melhora", disse o atacante.

A primeira cirurgia foi para corrigir a ruptura do ligamento cruzado. Três meses depois, levou um chute de torcedores do Flamengo no joelho operado. Logo, teve que passar por mais uma cirurgia.

"A segunda foi mais difícil. Eu sentia muitas dores, não conseguia dormir. Foi uma cirurgia em cima da outra e isso é complicado. A primeira foi mais tranquila".

Calazans, de 22 anos, também falou sobre os medos do futuro. Mas está confiante de que voltará a jogar bem, mesmo após duas cirurgias no joelho.

"Todo jogador que já se machucou sabe o que estou passando, o quão difícil é voltar normalmente. Mas, pelos trabalhos que estou fazendo, acho que não terei problemas. O mais difícil era ver todo mundo no campo, treinando, jogando, podendo ajudar e eu só na academia. Essa era a parte mais complicada", finalizou o atacante.