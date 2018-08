Jogadores do Fluminense reclamam de desatenção da equipe no empate com Bahia

Na noite deste domingo (5), o Fluminense empatou com o Bahia por 1 a 1, jogando no Maracanã. Aos 21 minutos do primeiro tempo, com um golaço de Pedro, o Tricolor das Laranjeiras abriu o placar no estádio Mário filho. Entretanto, interrompendo a festa carioca, Edigar Junio empatou a partida aos 37 minutos.

Alguns jogadores do Fluminense reclamaram na saída de campo da desatenção da equipe carioca:

Digão reclamou da desatenção do time no segundo tempo, mas elogiou a entrega da equipe.

"Levamos um gol bobo. Eu meio que não prestei atenção na reposição. A equipe está de parabéns pela entrega. Infelizmente o resultado não veio, mas vamos trabalhar para a semana que vem [...] Mérito do cara que conseguiu cruzar bem. Mas a gente não pode tomar um gol assim", desabafou.

Pedro afirmou que o resultado não era o desejado para a equipe, mas já pensa nos próximos jogos da equipe.

"Hoje não foi um bom jogo pra gente. Nosso time estava muito desatento. Infelizmente o resultado que queríamos não veio, mas agora é levantar a cabeça porque tem muito campeonato pela frente".

Jadson achou ruim o desempenho do time no segundo tempo e reclamou dos pontos perdidos.

"Voltamos muito desligados. Não mantivemos a bola no segundo tempo, e o gol foi um castigo. Temos que fazer o máximo possível para continuar indo bem em casa, escorregamos aqui hoje e não podia ter acontecido isso".

Ayrton também lamentou os pontos perdidos e diz que precisam corrigir os erros cometidos.

"A gente sabe que temos que matar o jogo quando surge a chance. Infelizmente tomamos um gol. Agora é aproveitar a folga e ver o que precisamos corrigir para voltarmos fortes".

O Tricolor das Laranjeiras volta a campo no dia 13 de agosto, no Maracanã, contra o Internacional. O confronto é válido pela décima oitava (18ª) rodada do Campeonato Brasileiro.