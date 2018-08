Juíza atende pedido do Fluminense e bloqueia R$ 200 milhões de Palmeiras e Scarpa

A novela envolvendo Gustavo Scarpa, Fluminense e Palmeiras ganhou um novo capítulo. Na última sexta-feira, a juíza Dalva Macedo, titular da 70ª Vara do Trabalho do Rio, atendeu o pedido de arresto do Flu, determinando bloquei de R$ 200 milhões do jogador e do clube paulista.

De acordo com a citação do despacho da juíza, Gustavo Scarpa e Palmeiras, têm cinco dias para realizar o depósito do valor. A informação foi publicada pelo "Globoesporte.com" e confirmada pela VAVEL Brasil. O valor estipulado em R$ 200 milhões se trata do valor venal da sua multa para clubes do Brasil, estipulado no contrato do jogador com o Fluminense. O termo jurídico "arresto" significa uma medida preventiva com o objetivo de apreensão judicial dos bens do devedor.

Em contato com a assessoria do Palmeiras, foi enviado a reportagem da VAVEL Brasil uma nota oficial do departamento jurídico do clube.

"O processo corre em segredo de justiça. A ordem judicial ainda não chegou ao conhecimento do Palmeiras, mas admira a ordem ter chegado ao conhecimento da imprensa antes de chegar ao conhecimento do próprio Scarpa. É preciso que fique claro que o Palmeiras não é parte nesse processo. O Palmeiras nunca se manifestou nem nunca chegou a discutir ou exercer qualquer ato de defesa nesse processo. Portanto, qualquer ordem em relação ao Palmeiras é claramente abusiva, excede completamente os limites processuais e não deve subsistir."

Confira uma parte do despacho da juíza carioca:

"PELO EXPOSTO, acolho o requerimento da Reclamada para, nos termos dos artigos 300 e 301, do CPC/15, CONCEDER A TUTELA DE URGÊNCIA requerida, procedendo o arresto do montante de R$ 200.000,00 (duzentos milhões de reais), nas contas bancárias do autor, GUSTAVO HENRIQUE FURTADO SCARPA, e do terceiro interessado, SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIRAS, a fim de garantir futura execução, valor este relativo à cláusula indenizatória pactuada."