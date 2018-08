Fluminense negocia contratação do meia Bruno César, ex-Palmeiras

Com carência de meias no elenco, o Fluminense negocia a contratação de Bruno César, ex-Palmeiras. O meia de 29 anos está no Sporting, de Portugal, e soma passagens por clubes como Santo André e Corinthians. A informação foi publicada pela "Fox Sports" confirmada pela reportagem da VAVEL Brasil.

+ Exame aponta edema na coxa e Sornoza não tem previsão de retorno ao Fluminense

Bruno está atualmente avaliado em 3 milhões de euros, algo em torno de R$ 11 milhões, e tem contrato com Sporting até o dia 30 de junho de 2020. A tendência é que o Tricolor tente um acordo por empréstimo com o clube português para ter o novo reforço. Em janeiro, o Atlético-MG teve recusada uma proposta de empréstimo no valor de 100 mil euros.

O melhor momento da carreira do jogador foi com a camisa do Corinthians, em meados de 2010. No Palmeiras, o meia esteve visivelmente acima do peso e acumulou uma série de expulsões. Além das passagens pelo futebol brasileiro e português, Bruno César também vestiu a camisa do Al-Ahli, em 2013.