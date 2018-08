Cuca revela interesse do Santos em Guerrero e não descarta atacante Marco Ruben

Em busca de um camisa 9, o técnico Cuca revelou neste domingo (5), que o Santos negocia com o atacante Jonas, do Benfica, e o centroavante Paolo Guerrero do Flamengo. O treinador disse em entrevista à Rádio LT3, da Argentina, que o acerto com o atacante Marco Ruben, do Rosário Central não está descartada, mas voltou a falar do número de estrangeiros na equipe, o que seria um obstáculo, conforme publicado no site GloboEsporte.com

"Posso confirmar que eu gosto do Marco Ruben, mas já temos cinco estrangeiros na equipe. No Brasil, somos a equipe que mais temos estrangeiros e não podem jogar todos. É a principal dificuldade que se encontra pela vinda dele. A contratação ainda não está acertada, mas se define nesta semana. É raro ter muitos estrangeiros, a última vez que isso aconteceu foi há três anos (2014), com o Palmeiras, de Gareca, e as coisas não foram tão bem. Marco Ruben é um grande jogador, o Santos necessita de um centroavante com a qualidade dele. Mas é um tema para ser decidido com a diretoria. Há outros nomes que se falam, como de Jonas e Guerrero", afirmou Cuca.

Paolo Guerrero tem contrato com o Flamengo até o dia 10 de agosto e não deve permanecer na equipe. Os valores pedido pelo camisa 9 e o desgaste na relação com os dirigentes minaram a renovação de contrato com o Rubro-Negro. O centroavante não enfrentou o Grêmio na derrota por 2 a 0, no último sábado em Porto Alegre.

Mas assim como Marco Ruben, Guerrero é estrangeiro. A diferença segundo o técnico Cuca, está no fato de o peruano conhecer o futebol brasileiro e não precisar se adaptar.

Além disso, com a provável saída do argentino Emiliano Vecchio para o futebol do Oriente Médio abriria espaço para mais um gringo no elenco.

Já a negociação com Jonas está praticamente descartada. O atacante que já foi jogador do Santos entre 2006 e 2007, tem negociações avançadas com o All-Nassr, da Arábia Saudita, ele também esteve na mira do Palmeiras.

Após o empate do Santos diante do Botafogo, no último sábado (4), o treinador garantiu que não indicou o centroavante Jô, mais abriu as portas para a contratação. Porém seu empresário já definiu a contratação como impossível.