Cuca veta e Santos desiste da contratação do atacante Marco Ruben

O técnico Cuca vetou a contratação do atacante Marco Ruben, do Rosário Central. Segundo o empresário do jogador, Andrés Miranda, o Alvinegro Praiano tinha negociações adiantadas para contratar o atacante argentino, porém Cuca, que já havia rejeita publicamente sua chegada manteve sua posição. A informação foi publicada pelo "Globoesporte.com"

"Sim, eles (Santos) desistiram. Incrível, mas real. O Santos tinha enviado ofertas por escrito para o jogador e para o clube no dia 1º de agosto, mas agora dizem que não querem mais", afirmou o agente de Ruben.

Cuca se manteve contrário a negociação com o atacante argentino, justamente pela quantidade de estrangeiros na equipe. No último domingo (5), o treinador voltou a reforçar o discurso. Ele prioriza jogadores que conheçam o futebol brasileiro e se adaptem rápido.

"Posso confirmar que eu gosto do Marco Ruben, mas já temos cinco estrangeiros na equipe. No Brasil, somos a equipe que mais temos estrangeiros e não podem jogar todos. É a principal dificuldade que se encontra pela vinda dele. A operação ainda não está acertada, mas se define nesta semana. É raro ter muitos estrangeiros, a última vez que isso aconteceu foi há três anos (2014), com o Palmeiras, de Gareca, e as coisas não foram tão bem. Marco Ruben é um grande jogador, o Santos necessita de um centroavante com a qualidade dele. Mas é um tema para ser decidido com a diretoria. Há outros nomes que se falam, como de Jonas e Guerrero", afirmou o técnico Cuca em entrevista a Rádio LT3, da Argentina.

Marco Ruben começou a carreira no Rosário Central, e teve passagens por River Plate, da Argentina, Villarreal e Recreativo Huelva, da Espanha, Dín​amo de Kiev, da Ucrânia, Évian, da França e Tigres, do México. O jogador voltou ao Rosário em 2015