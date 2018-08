São Paulo não desiste de Everton Felipe e inclui Morato na negociação

O São Paulo não desiste de ter Everton Felipe em seu elenco e manda uma nova proposta para o Sport Recife. Agora a diretoria teve a ideia de colocar Morato junto no acordo, já que o jogador não é muito utilizado por Diego Aguirre e assim pode ser que a negociação seja facilitada para o Tricolor.

Essa negociação vem tendo mais baixos do que altos. O São Paulo teve abordagens negadas pelo Sport para ter o jogador e realmente espera que dessa vez dê certo. O clube paulista tinha enviado uma oferta de 6 milhões de reais pelo atleta para ele ficar até maio do ano que vem. 4 milhões seriam pagos de imediato assim que a transferência ocorresse, e os outros dois seria depositados caso o Tricolor quisesse estender seu vínculo com o jogador. Mas o Sport negou essa oferta.

O São Paulo conta com a presença de Diego Souza no clube para elevar ainda mais a vontade de Everton Felipe em atuar pelo clube paulista. De acordo com a "ESPN Brasil" e com o "GloboEsporte.com", o jogador havia parado de treinar no clube do nordeste até que a sua situação de transferência fosse resolvida, e isso alegrou a diretoria do Tricolor.

O Sport deve avaliar e decidir sobre a nova oferta do São Paulo, com a inclusão de Morato até terça feira. As duas equipes se enfrentam no próximo domingo (12), na Ilha do Retiro para a 18° rodada do Campeonato Brasileiro as 16h.