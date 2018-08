Retrospecto contra equipes uruguaias favorece Atlético-PR no confronto com Peñarol

Mesmo em situação preocupante no Campeonato Brasileiro, o Atlético Paranaense se prepara para enfrentar o Penãrol, na próxima terça-feira (07), buscando acabar com a má fase e tentar avançar de na Copa Sul-Americana. Um fator que pode beneficiar o Furacão é o bom histórico do time enfrentando equipes do Uruguai.

O jogo da volta entre as equipes será disputado no estádio Campeón del Siglo, às 19h30. No mês passado, na partida de ida, a vitória foi paranaense, por 2 a 0, na Arena da Baixada. O vencedor irá enfrentar quem avançar do confronto entre Caracas-VEZ e Sport Huancayo-PER.

O Rubro Negro tem um total de seis confrontos contra uruguaios, entre partidas oficiais e amistosas, sendo três disputadas no país vizinho. O Nacional é o clube que mais enfrentou o Atlético, e também o que mais perdeu. São quatro jogos, dois disputados pela Sul-Americana, em 2006, e também pela Libertadores, em 2000. Os Bolsilludos não conquistaram nenhuma vitória.

Além dos Tricolores, o Danúbio e o próximo adversário, Peñarol, também já jogaram contra os Atleticanos, em duas partidas preparatórias para temporada. Os dois resultados terminaram empatados, respectivamente em 1 a 1, em 2013, no Jardines del Hipódromo, em Montevidéu, e 0 a 0, na Arena da Baixada, no ano passado.