Em duelo direto na luta pelo acesso, Avaí e Vila Nova se enfrentam na Ressacada

ÁRBITRO: Wagner do Nascimento Magalhaes, auxiliado por Luiz Claudio Regazone e Thiago Gomes Magalhães, todos do Rio de Janeiro

Avaí e Vila Nova fazem um verdadeiro jogo de seis pontos na noite desta terça (08), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Candidatos ao acesso, para os mandantes vale o reencontro com a vitória diante de seu torcedor, enquanto para os visitantes vale a afirmação do bom momento do time dentro do torneio.

Para voltar G-4, o Avaí terá que encerrar um jejum de quatro jogos seguidos sem vencer dentro de casa. Foram três empates e uma derrota. Na atual 7ª colocação, o Leão está distante por apenas um ponto do terceiro colocado, o adversário desta noite.

O Vila, que se reabilitou na última rodada após duas derrotas seguidas, chega à Florianópolis com o objetivo de conseguir se manter na zona de acesso para a Série A. Para isso, o ideal é que os goianos derrotem os donos da casa, visto que seis times estão próximos na tabela de classificação e podem o ultrapassar.

Ambos já se enfrentaram 16 vezes na história, com explícita vantagem avaiana. O retrospecto aponta dez vitórias do Leão, um empate e cinco vitórias do Tigrão.

Mistério no Avaí

No único treinamento antes da partida, o técnico Geninho optou por trabalhar de portões fechados, causando mistério na escalação do time. Sabe-se que Rodrigão, com dores na coxa, é dúvida. Caso realmente não tenha condições, Beltrán assume a vaga no ataque.

Judson, após cumprir suspensão automática, deve voltar a ser titular. André Moritz também volta de suspensão, mas disputa vaga com Pedro Castro no meio-campo, tendo a real definição apenas momentos antes do confronto.

Ao ser perguntado sobre o tempo sem vitórias dentro da Ressacada, o volante Judson destacou: "Acho que ansiedade resume bem. Você fica ansioso para vencer em casa, muitos jogos sem vencer, você tem pressa para marcar, para chegar ao fim do jogo e conseguir os três pontos. A torcida tem direito de aplaudir e de vaiar, então vamos tentar controlar bem para conseguir o resultado positivo."

Vila Nova poderá repetir escalação

O técnico Hemerson Maria terá todos os jogadores disponíveis da última rodada para este embate. A tendência é que a escalação se repita, levando em consideração o bom desempenho na vitória diante do São Bento no Serra Dourada.

O lateral esquerdo Helder está recuperado de lesão e deve pintar no banco de reservas. Com isso, apenas o volante Geovane está entregue ao departamento médico e segue sendo desfalque para o Colorado.

Hemerson, em conversa com a imprensa, admitiu que está mais confiante em subir neste ano do que estava no ano passado, quando a equipe também figurava no G-4 no mesmo momento da competição.

"É importante passar para os atletas que a gente já percorreu metade do caminho. O que nos deixa contente é que no ano passado, com um grupo excepcional de homens, nós chegamos aos 32 pontos (na virada de turno), mas eu tinha a sensação de que tínhamos chegado ao limite. Nesse ano, não. Temos espaço para crescer, estamos jogando melhor. Essa é minha opinião. Falta a gente ser mais efetivo para vencer o jogo com mais tranquilidade. Mas não falta trabalho", disse.