Chapecoense anuncia Guto Ferreira como novo técnico após saída de Gilson Kleina

A Chapecoense anunciou, na manhã dessa terça-feira (7), a contratação de Guto Ferreira como novo técnico do clube. O treinador faz a sua segunda passagem pelo Verdão, chegando para substituir Gilson Kleina, demitido na última segunda-feira.

Sem emprego desde que deixou o Bahia, em julho, Guto assume a Chape com o objetivo de afastar o time da zona de rebaixamento. A equipe está na 16ª posição e há cinco jogos sem vencer. O último resultado foi um empate, em 1 a 1, contra o Sport, no domingo.

Contratado pela primeira vez na metade da temporada de 2015, o treinador fez 51 jogos pelo Furacão do Oeste, tendo o aproveitamento geral de 56,2% e conquistando o Campeonato Catarinense no ano seguinte. Ele pediu demissão em 2016 para acertar com o Tricolor Baiano.

A reestreia no comando do elenco alviverde está marcada para o próximo domingo (12), quando enfrenta o Corinthians, na Arena Condá, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá inicio às 16h.