Com um gol pra cada lado, Corinthians e Vitória ficam no empate no Brasileiro sub-20

Na tarde desta terça-feira (7), o Timãozinho, equipe sub-20 do Corinthians, enfrentou o Vitória em jogo válido pelo Grupo E, da segunda fase do Campeonato Brasileiro da categoria. No duelo, a equipe do Parque São Jorge empatou com o Leão em 1 a 1. Fabrício Oya marcou para o alvinegro no final da primeira etapa e Matheus Souza empatou de cabeça nos 45 minutos finais.

Na primeira etapa, que fora movimentada, quem assustou primeiro foi o Leão, depois escanteio fechado por pouco não marcou um gol olímpico se não fosse a intervenção do goleiro Guilherme no lance.

Os donos da casa só foram ficar mais com a bola a partir dos 20 minutos, quando tentaram tratativas no ataque. Entretanto, o Vitória correspondeu em um contra-ataque que teve fim com outra defesa providencial de Guilherme após cabeceio de David.

Sofrendo pressão do Vitória, o Timãozinho se recuou em seu campo de defesa e passou a se defender à espera de um contragolpe. Com 31 minutos, a proposta corinthiana surtiu efeito e Fessin recebeu cruzamento dentro da área, cabeceou, mas mandou para fora, pertinho da trave esquerda.

Passando a incomodar o Leão, o Corinthians arriscou chances de fora da área e chegou ao seu gol aos 45 minutos da primeira etapa. Frabrício Oya recebeu passe na entrada da área e finalizou forte para balançar as redes e colocar o alvinegro na frente do marcador.

Na segunda etapa, com um ritmo diferente, o Vitória logo igualou o marcador com Matheus Souza, que subiu mais alto do que a defesa corinthiana e cabeceou para o fundo das redes, vencendo o goleiro Diego, que entrou durante o intervalo.

O jogo ficou equilibrado e o Corinthians correspondeu logo após o empate com um chutaço de fora da área, mas o goleiro Lucas voou na bola para fazer a defesa. Do lado do Leãozinho, que também se portava de forma agressiva na partida, Caíque chutou de fora da área, o goleiro espalmou e no rebote Rafael desperdiçou chance com o gol vazio, mandando para fora.

Na metade do segundo tempo, o Timãozinho por pouco não tira o empate do marcador, quando Oya cruzou para dentro da área e Nathan pegou a sobra mandando um chute em direção ao gol, entretanto, Matheus Souza salvou em cima da linha e evitou o gol alvinegro.

A partir dos 35 minutos, as equipes já estavam demonstrando desgaste físico e o confronto passou a ter mais faltas do que o usual, além de ter jogadores que saíram do banco atuando em campo, o que ficou claro uma decadência técnica ao longo do jogo.

Com poucas chances criadas devido ao desgaste, o empate caminhou até o apito final nesta estreia na segunda fase do Campeonato Brasileiro. Nesta temporada, o Timãozinho ainda segue invicto no Parque São Jorge com oito jogos, seis vitórias e dois empates.