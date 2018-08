Em nono lugar na Série B, Wilson critica apatia do elenco do Coritiba após nova derrota fora de casa

O goleiro Wilson voltou a cobrar o elenco do Coritiba depois da derrota para o Fortaleza, por 2 a 1, no último sábado (4), no Castelão. O jogador disse que o desempenho ruim retratou tudo que o time fez até aqui na Série B do Campeonato Brasileiro. Os jogadores estavam animados com a sequência na competição e projetavam uma vitória no sábado para entrar de vez no G-4, mas não foi o que aconteceu.



"O jogo foi a cara do nosso time no primeiro turno. Perdendo dividida, sem conseguir segurar a bola. Desatenção para matar uma jogada. Desatenção na marcação'', desabafou.



O Coxa teve um primeiro tempo ruim, sem chutar a gol, e ainda conseguiu segurar o resultado por bom tempo, mas não o suficiente para levar um empate na bagagem, sofrendo dois gols seguidos na segunda etapa. O time até esboçou uma reação ao final da partida pressionando o time da casa, mas não conseguiu igualar o placar.



"Aí no final dá um abafa e dá a falsa impressão que nosso time pressionou, porque o adversário recuou. Na única bola que chegamos fizemos o gol. Mas nosso time não conseguiu criar e por isso estamos nessa colocação na tabela", lamentou Wilson.



O Coritiba ainda luta para entrar no G-4 e está na nona posição, com 28 pontos, dois atrás do grupo de acesso. O Coxa vai em busca de uma vitória na sexta feira (1), às 21h30, contra o Sampaio Corrêa, no Couto Pereira.