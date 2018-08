Duelo histórico: Cruzeiro e Flamengo realizam primeira partida na Libertadores

O confronto entre Cruzeiro e Flamengo é um dos um dos maiores clássicos brasileiros. Nesta quarta-feira (8), as equipes estarão frente a frente, pela 92ª vez. Em contrapartida, será o primeiro jogo entre os rivais pela Copa Libertadores, válido pelas oitavas de final da competição continental.

Em 91 partidas disputadas, a Raposa leva vantagem sobre o Rubro-Negro com 34 vitórias, contra 31 do oponente e 26 empates. A equipe carioca marcou 119 gols, enquanto time celeste marcou 115.

No estado do Rio de Janeiro foram realizadas 37 partidas entre as equipes. Foram 31 no estádio do Maracanã, dois jogos no Engenhão, um em Laranjeiras e outro no Estádio Luso-Brasileiro, além de duas partidas no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. O time mineiro venceu nove partidas, empatou 10 e saiu derrotado 18 vezes.

Nas 31 partidas feitas no Maraca, o Cruzeiro venceu oito jogos, empatou nove e perdeu 14 vezes. Foram 28 gols marcados e 46 sofridos. Na última partida no estádio, válida pela final da Copa do Brasil de 2017, empate por 1 a 1 com gols de Paquetá para o Flamengo e Arrascaeta para a Raposa.