Fluminense anuncia a contratação do Zagueiro Paulo Ricardo

O Fluminense aproveitou mais uma oportunidade de mercado e acertou a contratação por empréstimo do zagueiro Paulo Ricardo, de 24 anos, que estava no Sion (SUI). O vínculo do atleta até o final da temporada de 2019. O jogador foi revelado pelo Santos, teve passagens pelas seleções de base. A chegada do jogador é para fortalecer o elenco Tricolor e aumentar as opções do técnico Marcelo de Oliveira, já que houve a saída de três jogadores de defesa: Renato Chaves, Nathan Ribeiro e Luan Peres.

Paulo Ricardo é um jogador polivalente, pode atuar como volante e como lateral direito. Após uma breve análise do currículo do jogador como profissional, vale destacar a quantidade de cartões: São 8 (oito) cartões amarelos e nenhum cartão vermelho.

"- Fui muito bem recebido desde o primeiro dia em que cheguei aqui. Estou muito contente. Fui ao jogo pela Sul-Americana e vi um clima fantástico, torcida apoiando o tempo inteiro. Não tem como não se motivar em jogar nesse grande clube." - disse o jogador.

O jogador acredita em rápida adaptação:

"- Cheguei agora da Europa, onde atuei por dois anos. Quero crescer aqui no Fluminense, fazer uma grande história, ganhar títulos e conquistar a torcida. A adaptação vai ser tranquila, rápida. Já conhecia o Gilberto, o Luciano e o Marcos Felipe, com quem joguei na Seleção Brasileira de base" - disse Paulo Ricardo.

A apresentação do jogador será nesta quarta-feira, no CT da Barra.

FICHA TÉCNICA

Nome completo: Paulo Ricardo Ferreira

Data e Local de Nascimento: 13/07/1994, em Laguna (SC)

Posição: Zagueiro

Clubes: Santos(SP) e Sion(SUI)Idade: 24

Altura: 1,86 m

Posição: Defesa - Defesa Central - Lateral Direito

Pé: direito