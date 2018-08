Clodoaldo volta ao Fortaleza após 13 anos

O Fortaleza anunciou, na tarde desta desta segunda-feira (6), o retorno do atacante Clodoaldo aos time após 13 anos. O Tricolor do Pici repatriou o "Capetinha", que não atuava profissionalmente desde 2016, quando jogou a Série D do Campeonato Brasileiro pelo Juazeirense-BA. Agora, ele estará em campo na Taça Fares Lopes, competição que dá vaga na Copa do Brasil de 2019. Mesmo com vaga na disputa nacional do próximo ano, o Tricolor quer fazer uma participação de destaque e um dos nomes escolhidos foi do "Baixinho".

Com 120 gols marcados pelo Fortaleza, Clodoaldo é o segundo maior artilheiro da história do clube e o maior deste século com a camisa tricolor. Em 2017, a diretoria trouxe o atacante de volta ao dar perdão e o cargo de embaixador do time. Desde que tinha ido jogar no Ceará, ele tinha sido afastado de todas as atividades dentro do clube. Foi campeão estadual em sete oportunidades: cinco pelo Leão do Pici (2000, 2001, 2003, 2004 e 2005) e duas pelo Alvinegro de Porangabuçu (2006 e 2011).

Clodoaldo, que está com 39 anos, deve encerrar a carreira ao final da Taça Fares Lopes. Com sua experiência, ele vai capitanear uma equipe que mescla atletas jovens com outros já com alguma rodagem no futebol cearense. Estarão no elenco, jogadores como os atacantes Romarinho e Jacaré, que estão na base tricolor, e os mais experientes Itaitinga (que se destacou no Tiradentes, em 2017) e Otacílio Marcos, destaque do Iguatu no Campeoanto Cearense deste ano. Pela Taça Fares Lopes, o Fortaleza estreia contra o Floresta, no dia 26 de agosto, um domingo, a partir das 15h30, no Estádio Presidente Vargas.