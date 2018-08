Renato conversa com elenco e abre brecha para equipe com dois centroavantes na Argentina

O Grêmio fez seu único treino na Argentina na tarde desta terça-feira na Bombonerita, CT do Boca Juniors, antes de enfrentar Estudiantes, pelas oitavas de final da Libertadores. No campo, os atletas fizeram trabalho reduzido e disputaram o famoso rachão. Antes do treino, ocorreu o mais relevante: Renato Portaluppi, teve uma conversa de 20 minutos com os titulares. Entre eles, Jael, André e Marcelo Oliveira. Bruno Cortez participou de parte do papo.

Ainda no vestiário, o comandante reuniu Marcelo Grohe, Léo Moura, Pedro Geromel, Kannemann, Bruno Cortez, Marcelo Oliveira, Cícero, Maicon, Ramiro, Luan, André e Jael, há possiblidade de dois centroavantes atuarem juntos nessa partida, diante da ausência de Everton, que ficou em Porto Alegre por conta de um desconforto muscular na coxa direita.

Principais candidatos à vaga do camisa 11, Marinho, Pepê e Alisson permaneceram no gramado e não participaram da conversa com o treinador. Cortez, por sua vez, atuou com o time reserva na vitória por 2 a 0 sobre o Flamengo e está recuperado de um problema muscular. Na Copa do Brasil, o titular permaneceu banco de reservas e assistiu Marcelo Oliveira atuar na lateral esquerda.

Entre indefinições e papo, Renato comandou um trabalho de troca de passes em campo reduzido com pressão de quem pegava na bola. Mais tarde, os atletas logo disputaram o recreativo, já habitual na rotina de preparação do Grêmio antes das partidas. Houve ainda tempo para ensaiar cobranças de pênalti.

O Grêmio deve ir em campo para a partida contra o Estudiantes com: Marcelo Grohe; Léo Moura, Pedro Geromel, Kannemann e Bruno Cortez; Maicon, Cícero, Ramiro e Luan; Jael (Marinho, Alisson ou Pepê) e André. O confronto contra os argentinos ocorre às 21h45 (de Brasilília) desta terça-feira, em Quilmes, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores.