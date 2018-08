Jogo Estudiantes x Grêmio AO VIVO online pela Copa Libertadores

Boa noite leitores da VAVEL Brasil! Bem-vindo à transmissão de Estudiantes x Grêmio ao vivo hoje , pela Copa Libertadores. O confronto acontece no Estádio Centenário, às 21h45 (de Brasília).

HISTÓRICO DO CONFRONTO

11 jogos

5 vitórias do Grêmio (16 gols)

2 vitórias do Estudiantes (11 gols)

4 empates

O Grêmio viajou com sua delegação para o país vizinho sem o artilheiro da temporada, o atacante Everton. Com dores musculares, o autor de 12 gols e três assistências na temporada ficou em Porto Alegre assim como o zagueiro Bressan, também por lesão.

O Tricolor fez nesta segunda-feira (6) seu último treino em Buenos Aires. A atividade foi realizada na Casa Amarilla, centro de treinamentos que pertence ao Boca Juniors. Antes do início do trabalho, o técnico Renato Portaluppi reuniu 10 jogadores em uma área próxima a um dos vestiários. Depois de uma conversa de cerca de 10 minutos, o grupo se dirigiu ao campo para treinar com os demais.

Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Pelo indicativo da conversa, Renato deverá optar pelo ingresso de Jael no time, ao lado de André, para suprir a ausência de Everton, mesmo que conte com as presenças de Alisson, Marinho e Pepê no grupo. Outra possível novidade para o jogo contra o Estudiantes é a manutenção de Marcelo Oliveira no lugar de Cortez.

O clube brasileiro pode levar vantagem sobre os argentinos pelo fato de que as competições nacionais já terem voltado a ativa enquanto o Estudiantes aguarda o início da edição 2018/2019 da Superliga local. Até o momento foi somente um jogo depois da Copa do Mundo e o time foi derrotado por 1 a 0 para o Temperley, caindo precocemente na Copa Argentina.

Foto: Site oficial Estudiantes

Também a ausência de jogos, a equipe comandada pelo treinador Leandro Benítez não possui problemas de ordem física. No comando de ataque, a tendência é que o técnico opte pela juventude de Francisco Apaolaza ao invés do experiente centroavante Mariano Pavone.

Os brasileiros chegaram à atual etapa após excelente campanha no Grupo 1: foram 14 pontos em seis jogos, 13 gols marcados e apenas dois sofridos. Os argentinos, por outro lado, flertaram com a eliminação: apenas oito pontos no Grupo 6, dois atrás do Santos e o mesmo do Nacional-URU - os cisplatinos acabaram de fora pelo saldo de gols.

Grêmio x Estudiantes ao vivo se enfrentam nesta terça-feira (7), em Quilmes, às 21h45, no estádio Centenário, na Argentina. O jogo é válido pela partida de ida das oitavas de final da Libertadores.