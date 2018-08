Direção do Internacional admite interesse em Guerrero, mas nega negociação

Direção colorada não confirma negociação com Paolo Guerrero mas admite interesse no atacante peruano. Após a partida contra o Atlético-MG, no Independência, o vice de futebol Roberto Melo foi perguntado a respeito do assunto, mas despistou.

“O Guerreiro é um grande jogador. Em 2014, quando conseguimos vaga direto pra Libertadores, eu e o Marcelo Medeiros o procuramos. Guerreiro e Dudu. Mas como perdermos a eleição, não pudemos levar adiante. O Flamengo está fazendo todo esforço pra renovar. Mas não quero falar em nomes nesse momento. Semana passada era o Marco Ruben, neste é o Guerreiro. Se tivermos condições de trazer um grande jogador, vamos trazer”, afirmou.

Um trunfo na negociação pode ser Rodrigo Caetano. O diretor executivo trabalhou com Guerrero no Flamengo e tem uma boa relação com o atleta e seu empresário. Além disso, o presidente Marcelo Medeiros tem uma reunião, nesta quarta-feira (8), com representantes do grupo DIS, de Delcyr Sonda.

Caso entre em campo amanhã, diante do Cruzeiro, sua transferência para outro clube da série A fica inviável. O Flamengo deseja renovar até o fim de 2019, mas o atacante exige contrato de três anos. Além do Inter, Santos e Palmeiras também especulam sua contratação.