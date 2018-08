Carlos Henrique elogia atuação do Sport e exalta gol marcado

Foram 12 jogos saindo do banco de reservas até o atacante Carlos Henrique, que chegou em abril deste ano, ter sua primeira chance como titular do Sport. Uma partida que foi coroada com um gol aos 47 minutos do segundo tempo, garantindo o empate em 1 a 1 com a Chapecoense na Ilha do Retiro. O atleta avaliou a atuação nos 90 minutos, exaltou o gol marco e projetou uma evolução no time na Série A.

"Muito feliz por ter feito meu primeiro jogo como titular. Acho que fiz um bom jogo, fui abençoado com um gol no final. Conseguimos um ponto importante, não era o que a gente queria, mas temos que valorizar", afirmou o atacante.

Embora tenha entrado a primeira vez como titular na partida, não foi a primeira vez que o jogador garantiu um ponto para o Rubro-Negro. Ainda pela 6ª rodada da Série A, quando o Sport saiu perdendo para o Corinthians, na Ilha do Retiro, Carlos Henrique balançou as redes para deixar tudo igual no placar. Na ocasião, outro empate por 1 a 1.

O Sport chegou aos 20 pontos e está em 12º lugar na tabela. São três pontos acima do primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Na sequência da campeonato, enfrentará o São Paulo, atual líder do torneio, em casa; e o Santos, fora, justamente o primeiro no Z-4, em 17º lugar.

"Dois jogos difíceis, mas no Brasileiro só tem jogo difícil. Não tem vida fácil para ninguém, e a gente vai trabalhar na semana para conseguir fazer um grande jogo e se possível sair com a vitória. Eu acho que a gente vem fazendo bons jogos. Quando a maré é ruim, as coisas não acontecem. A gente tem que virar a chave, tem que trabalhar cada dia mais", avaliou o atleta.