Nathan estreia pelo Atlético-MG e demonstra confiança: "Dei meu melhor"

O Atlético-MG desperdiçou três importantes pontos na tabela no último jogo do Campeonato Brasileiro, contra o Internacional, na segunda (06). Além da desatenção que resultou no gol do adversário, o jogo foi marcado por uma forte chuva de granizo que atingiu Belo Horizonte e a queda de energia no estádio.

Ao mesmo tempo, o técnico Thiago Larghi promoveu a estreia do reforço Nathan, que veio do Chelsea por empréstimo. Apesar das condições da partida, o atleta disse que se sentiu bem no seu primeiro jogo com a camisa do Galo.

"Fisicamente, tecnicamente, me senti bem. O campo dificultou muito, mas dificultou para os dois lados. É a primeira vez que aconteceu isso comigo (jogo parado em função de uma chuva de granizo). É um pouco diferente, mas a gente tem que dar o nosso sangue. Acabando a luz ou não, independentemente da chuva, temos que partir para cima sempre. Uma desatenção e sofremos o gol. O time lutou até o fim, tivemos mais chances que o Inter. Infelizmente, a vitória não veio", disse.

Apesar de muitos torcedores terem questionado as substiuições feita por Larghi, Nathan avaliou que deve estar preparado para entrar em qualquer situação.

"Acredito que, apesar do meu estilo de jogo, por eu estar no Galo, tenho que jogar em qualquer condição, tenho que mostrar meu trabalho e procurar ajudar o elenco em todo jogo, todo momento. Dei meu melhor. Sei que a vitória não veio. Foi uma estreia dolorida, porém fico feliz de ter estreado ao lado do torcedor e ter recebido o apoio deles quando cheguei", frisou.