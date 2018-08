Atlético-MG encaminha empréstimo de Clayton ao Bahia por uma temporada

Google Plus

O atacante Clayton vai ser emprestado pelo Atlético-MG pela segunda vez desde que chegou ao clube no início de 2016. O jogador está com malas prontas para acertar empréstimo de 1 ano com o Bahia. Ele é esperado em Salvador para os exames médicos e em seguida, fazer a assinatura de contrato.

A ideia da comissão técnica do Alvinegro, é fazer o jogador ter uma sequência e ganhar ritmo de jogo no Bahia. Caso o Atlético solicite, ele poderá voltar ao clube antes do final do contrato de empréstimo.

Devido à uma grave lesão sofrida no ligamento do joelho esquerdo em dezembro de 2017, Clayton ficou vários meses em tratamento e acabou não encontrando espaço nos planos do técnico Thiago Larghi.

Clayton chamou atenção de vários times do Brasil em 2015 após brilhar no Figueirense. Corinthians, Santos e Palmeiras disputaram o futebol do jogador, mas quem acabou levando a melhor foi o Atlético, contratando o jogador na época por 3 milhões de euros. Pelo o Galo, Clayton fez 62 jogos e macou nove gols.