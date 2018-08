Racing desiste de Allione e meia deve retornar ao Bahia

O meia Allione, destaque do Bahia no Brasileirão do ano passado, estava a caminho do Racing, da Argentina. O jogador chegou a se despedir do clube e da torcida nas redes sociais mas deve acabar mesmo ficando no clube baiano por ter sido reprovado nos exames médicos do clube argentino.

De acordo com o Racing, foi detectado um problema em um dos joelhos do atleta. Já o Palmeiras, clube ao qual o jogador pertence, alega que a declaração é apenas uma justificativa para não pagarem o que foi pedido pelo atleta - assim como disse o jornal argentino Olé.

O Bahia concorda com o pensamento da equipe paulista e o presidente Guilherme Bellintani está otimista com a volta do jogador.

"Allione será recebido de braços abertos pelo Bahia, onde ele já mostrou bom futebol em momentos que o Bahia precisou. Allione vai recuperar o seu bom futebol no Bahia e o clube tem o dever de apoiar. Todo o elenco aguarda a sua volta. Acreditamos que ele mostrará a todos que a sua carreira ainda será muito triunfante", disse.

O meia tem contrato com o Bahia até o fim do ano e ficará à disposição do técnico Enderson Moreira para disputar o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Copa Sul-americana.

Allione foi destaque no ano passado pelas suas assistências para gols. No Bahia, tem 25 jogos neste ano - 68 no total, desde 2017 - e quatro gols marcados. Porém, ainda não conseguiu repetir o sucesso que teve na temporada anterior.