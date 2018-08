Médico não dá prazo para retorno de Jefferson à meta do Botafogo: "Muito distante"

Google Plus

Na tarde desta terça-feira (07) o médico Augusto César recebeu em seu consultório o goleiro Jefferson, do Botafogo, para uma revisão das contusões sofridas no clássico contra o Flamengo, em lance envolvendo Lucas Paquetá. Ao total foram quatro lesões: trauma no tórax, fratura da cartilagem tireoide, edema nas cordas vocais e a perda de dois dentes.

Em entrevista ao GloboEsporte.com, o otorrino Augusto César evitou falar sobre qualquer previsão de retorno do goleiro, e explicou sobre a situação que o atleta está vivendo.

"Fiz um exame de videolaringoscopia hoje. E ele ainda está com um pouco de paralisia de corda vocal. Muito distante (do retorno). Esse tipo de paralisia deixa ele com dificuldade respiratória e de fala. Então tem que esperar tirar todo o edema que tem nas cartilagens e nas cordas vocais para ele voltar ao normal"

Jefferson está utilizando um colete cervical desde o dia 27 de julho, porém o jogador ainda não pôde retirar o material, e o médico explicou o motivo:"Não, ainda vai demorar. Tinha um coágulo em cima da corda vocal, e com isso a absorção demora muito. Com o passar do tempo que a gente vai conseguindo definir exatamente o tamanho da lesão. Foi muito sério"

O único prazo que César deu foi justamente sobre a utilização do colete, cerca de 30 dias contados a partir do último dia 27. Ele ainda brincou sobre a vontade do Goleiro de largar o colete e voltar a jogar: “Vai usar por pelo menos uns 30 dias. Se deixar, esse cara obedece pela metade. Ele está doido (para jogar), só fala nisso. Disse: "Cara, não dá, bicho (risos)"

Com a lesão de Jefferson, Saulo foi quem assumiu a titularidade nos últimos jogos. Porém Gatito já está liberado pelo departamento médico e pode retornar a equipe no próximo jogo contra o Paraná, domingo (12) ás 11h (de Brasília), no Durival Britto, pela 18ª do Campeonato Brasileiro.