Jogo Colo-Colo x Corinthians AO VIVO online na Libertadores da América

Osmar Loss deve ter o Corinthians com: Cássio; Henrique, Pedro Henrique, Fagner e Danilo Avelar; Gabriel e Douglas; Pedrinho, Romero, Jadson e Clayson.

Com a presença confirmada, Tábia deve ter o Colo-Colo com: Orión, Opazo, Insaurralde, Zaldivia, Pérez; Carmona, Baeza, Valdés; Valdivia, Paredes, Barrios.

Para o confronto desta noite, o Héctor Tápia estará à frente do Colo-Colo. O treinador corria risco de não poder estar em campo por conta de uma suspensão que foi revogada pela CONMEBOL.

Na ocasião, o Corinthians venceu por 2 a 0.

Palco do duelo: O Timão volta pela segunda vez no Monumental. A última vez foi há 17 anos, na Copa Mercosul de 2001, quando as equipes brigaram na fase de grupos do torneio.

Ao todo, foram cinco vitórias, cinco empates e cinco vitórias corinthianas contra Valdívia em campo.

Contudo, aos 34 anos, o chileno marcou apenas um gol em 2018 e deve encarar o Timão no confronto destas oitavas de final. Nesta noite, será o 16° encontro do 'Mago' com o Corinthians.

Dentre declarações polêmicas e dribles provocantes entre ambos os lados, Valdívia deixou o clube e atualmente defende o Colo-Colo, onde atuou em 18 partidas nesse ano, sendo seis delas pela Libertadores.

(Foto: Sebastián Órdenes/Colo-Colo)

Velho conhecido: Um dos atletas que atua pelo Colo-Colo, é o meio-campista Jorge Valdívia, que atuou no Palmeiras, rival do Timão.

Já o Timão vem de uma retomada e está sem perder há quatro jogos no campeonato, reencontrando o futebol visto no primeiro semestre.

O Colo-Colo é o quinto colocado no Campeonato Chileno e vem de uma sequência de duas vitórias e uma derrota.

Colo-Colo x Corinthians ao vivo

Contudo, os adversários vivem momentos semelhantes em seus campeonatos nacionais.

Durante a primeira fase, os chilenos acumularam somente duas vitórias, dois empates e duas derrotas.

Já o Colo-Colo viveu um momento totalmente oposto. Foi o pior segundo colocado da fase de grupos. Somou oito pontos pelo Grupo B e por pouco não perdeu a vaga para o Bolívar, terceiro lugar, que somou os mesmos oito pontos mas perdeu no saldo de gols.

O Corinthians ao todo, somou 10 pontos na fase de grupos, empatando com o Independiente, segundo colocado, mas ultrapassando no saldo de gols.

A equipe alvinegra vem de uma campanha regular na fase de grupos, vencendo três jogos, empatando uma vez e perdendo em outras duas oportunidades.

Foto: Daniel Augusto Jr./Agência Corinthians)

O Timão já está em solo chileno e treinou no CT da seleção nacional na última terça-feira (7), às vésperas do jogo.

Nesta quarta-feira (8), você acompanha o jogo entre Colo-Colo x Corinthians, ao vivo, lance a lance. O duelo acontece no Estádio Monumental de Santiago, às 21h45, no Chile.