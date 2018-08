Jogo Flamengo x Cruzeiro AO VIVO hoje na Copa Libertadores (0-0)

Não saia daí, torcedor. Instantes antes da partida começar, nós voltamos com todos os detalhes dessa decisão na Libertadores. Fique conosco no Flamengo x Cruzeiro ao vivo aqui.

DUELO DE MAESTROS



A partida também trará um duelo muito interessante no meio-campo: Diego e Thiago Neves. Os maestros das duas equipes são responsáveis pela criação das principais jogadas que resultam em gols. Confira os números:



DIEGO THIAGO NEVES TEMPO EM CAMPO 27 jogos (2516 minutos) 31 jogos (2318 minutos) GOLS 5 9 ASSISTÊNCIAS 3 3 PARTICIPAÇÃO DIRETA EM GOLS DO TIME 17% 20% NA LIBERTADORES 2 assistências 4 gols

TABU



Além do confronto difícil o Cruzeiro tem mais uma coisa para lidar nesta quarta-feira: a Raposa não vence o Flamengo no Maracanã há nove anos. A última vitória celeste no território adversário foi em 2009, por 2 a 1, em partida válida pela 20ª rodada do Brasileirão. Os gols da equipe celeste foram marcados por Diego Renan e Fabricio, enquanto Emerson Sheik fez o gol do Flamengo. Desde então foram disputadas outras 5 partidas no Maracanã (as outras 5 com mando do Flamengo foram disputadas em outros estádios): três derrotas e dois empates.

DESFALQUES Flamengo x Cruzeiro



O Flamengo não poderá contar com o atacante Paquetá, destaque da equipe na temporada. Com 7 gols e 10 assistências no ano, Paquetá participou de 26% dos gols do time rubro-negro. Ele foi suspenso após segundo cartão amarelo na última partida da fase de grupos da competição.



O Cruzeiro tem um caso parecido, o do volante Lucas Romero. Importante para a Raposa tanto na sua posição de origem (volante) quanto na lateral-direita, o meio-campista argentina também ficará de fora da partida.

Outra dúvida é o centroavante Barcos, que saiu de campo na última quarta-feira (no jogo contra o Santos, pela Copa do Brasil) sentindo um desconforto na coxa. A alternativa seria Raniel, reserva natural do centroavante que inclusive entrou na partida no seu lugar e anotou o gol que deu a vitória ao Cruzeiro.

CAMPEONATO BRASILEIRO



As duas equipes não conquistaram os 3 pontos na última rodada do Brasileirão. O Flamengo teve pela frente um time alternativo do Grêmio, mas acabou perdendo por 2 a 0 na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS. O Cruzeiro também jogou fora de casa, mas usou um time misto para encarar o Vitória, no Barradão. A partida acabou empatada por 1 a 1.

OS NÚMEROS DO CONFRONTO:

REVANCHE!



A última partida entre as duas equipes foi a final da Copa do Brasil do ano passado. Na ocasião as duas equipes empataram os dois jogos (1 a 1 no Maracanã e 0 a 0 no Mineirão) e o título foi decidido nos pênaltis, ficando com a Raposa, que sagrou-se pentacampeã da Copa do Brasil. Confira os melhores momentos da partida:





Já o Cruzeiro começou a sua campanha no Grupo 5 de forma tímida, perdendo para o Racing-ARG na estreia e empatando os dois próximos jogos contra o Vasco e Universidad de Chile, mas garantiu o primeiro lugar do grupo ao vencer de forma convincente os 3 últimos jogos, aplicando goleadas avassaladoras, como o 7 a 0 contra a equipe chilena e um 5 a 0 no Vasco. Confira a classificação final do grupo da Raposa, que também classificou o Racing:

CLASSIFICAÇÃO P V E D SG 1 - CRUZEIRO 11 3 2 1 10 2 - RACING (ARG) 11 3 2 1 6 3 - VASCO 5 1 2 3 -7 4 - UNIVERSIDAD DE CHILE (CHI) 5 1 2 3 -9

O Flamengo, mandante da partida de hoje, classificou-se em 2º lugar no Grupo 4, com 10 pontos ganhos. O time rubro-negro venceu 2 partidas e empatou outras 4. Confira a classificação final do grupo que também classificou o River Plate-ARG:

CLASSIFICAÇÃO P V E D SG 1 - RIVER PLATE (ARG) 12 3 3 0 3 2 - FLAMENGO 10 2 4 0 3 3 - SANTA FÉ (COL) 7 1 4 1 2 4 - EMELEC (EQU) 1 0 1 0 -8

Flamengo x Cruzeiro ao vivo se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro. É o confronto de ida das oitavas de final da Libertadores!