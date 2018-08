Sem receber, Fluminense anuncia fim da parceria com a Valle Express

Google Plus

O Fluminense anunciou na manhã desta quarta-feira (8), por meio de uma nota oficial, que a Valle Express não segue mais como patrocinadora master do clube. O contrato com a empresa de cartões de crédito seria válido até dezembro de 2019, mas devido a atrasos no pagamento, o Tricolor resolveu antecipar o fim da parceria.

O rompimento acontece um dia após a Valle Express anunciar que vendeu partes de suas operações no Brasil a um grupo de investidores americanos. Maiores detalhes não foram revelados, mas a expectativa é que ela amplie sua marca no país. Além do Fluminense, a empresa também patrocinava o Corinthians.

O Fluminense está há quatro meses sem receber da Valle Express, totalizando uma dívida de R$ 1,4 milhão. O contrato era de dois anos e previa o pagamento de R$ 20,1 milhões. 'Frescatto', companhia de ramo alimentício, e 'Zoom', comparador de preço e produtos, seguem estampando suas marcas no uniforme do Tricolor.

Confira a nota do Fluminense na íntegra:

''O Fluminense Football Club informa que foi à Justiça fazer valer os seus direitos e que a partir de hoje, 8 de agosto, a Valle Express não é mais o patrocinador máster do clube.''