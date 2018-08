Paulo Ricardo destaca qualidade no jogo aéreo e velocidade em apresentação no Fluminense

O Fluminense apresentou na tarde desta quarta-feira (8), no CT Pedro Antônio, o zagueiro Paulo Ricardo, de 24 anos. Ele chega para reforçar a defesa, depois da saída de Luan Peres, Nathan Ribeiro e Renato Chaves.

Antes mesmo de ser anunciado, o atleta esteve no Maracanã, na partida contra o Defensor, pela Copa Sul-Americana. E falou como foi a sua recepção.

“Ir ao jogo do Fluminense contra o Defensor foi ótimo. Fiquei muito empolgado e emocionado com o apoio da torcida. Fui muito bem recebido aqui no Fluminense pelos jogadores que já conhecia das categorias de base, pelo resto do grupo e pela comissão técnica” disse o zagueiro.

Apesar de ser zagueiro, o atleta tem a versatilidade como uma virtude. Com isso, pode atuar também como lateral direito ou volante. Paulo Ricardo falou sobre suas características.

“A velocidade é uma das minhas principais características. Procuro sempre estar perto dos atacantes, ir bem no jogo aéreo”.

O zagueiro tem como seu xará o cantor Paulo Ricardo, tricolor declarado e autor de uma das músicas que a torcida adaptou para as arquibancadas. Paulo Ricardo, o zagueiro, afirmou que a semelhança nos nomes é uma coincidência.

“O meu nome ser Paulo Ricardo é apenas coincidência. Foi mais legal pelo cantor ser torcedor do Fluminense. Achei muito legal, falei com meus amigos, dei risada”.

Paulo Ricardo também afirmou que estava treinando na pré-temporada na Europa e acredita que estará pronto em breve. E ainda irá conversar com o técnico, Marcelo Oliveira, sobre qual posição irá atuar.

“Cresci na base como volante, virei zagueiro no meu último ano de base. Subi para o profissional rezando entre zaga r volante. Faz um tempo que não jogo assim, mas não deve ser problema, caso seja necessário” finalizou.

Após a apresentação do zagueiro Paulo Ricardo, parte do grupo foi para o campo para a disputa de um jogo-treino contra o EC Resende. A partida faz parte da preparação para o próximo compromisso no Campeonato Brasileiro, contra o Internacional, na próxima segunda (13), no Maracanã.