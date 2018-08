Grêmio joga mal e perde para o Estudiantes fora de casa pela Libertadores

Tricolor gaúcho não conseguiu repetir as boas atuações na noite desta terça-feira, no primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores, e perdeu por 2 a 1 para o Estudiantes, em Quilmes, na Argentina. Envolvido pelo adversário, o Grêmio ainda saiu no lucro com o gol de Kannemann, que facilita o jogo de volta, na Arena.

No primeiro tempo, o Grêmio até começou melhor, com troca de passes envolvente, e fez o Estudiantes correr atrás da bola. Aos sete minutos, André perdeu chance clara ao ficar na frente do gol após passe de Maicon. Mas no minuto seguinte veio o castigo. Apaolaza acertou um chutaço no ângulo esquerdo de Marcelo Grohe, sem chances para o goleiro.

Depois disso, os argentinos passaram a pressionar os gaúchos na marcação. O Tricolor não conseguia criar. Até que, aos 37, Campi subiu mais alto que a defesa gremista e fez o segundo. O Grêmio parecia entregue. Porém, também em lance de escanteio, Kannemann pegou rebote do goleiro e empurrou para a rede aos 43: 2 a 1 para os donos da casa.

Já no segundo o Grêmio voltou melhor do intervalo. Logo aos três minutos, André perdeu mais uma chance em chute cruzado da ponta direita da área. Então, o jogo ficou mais morno. Renato lançou Marinho no lugar de Pepê e inverteu o atacante de lado com Ramiro. O Tricolor pressionou ainda mais.

Aos 31, Zuqui fez falta dura em Kannemann, recebeu o segundo amarelo e foi expulso. Nem assim o clube gaúcho conseguiu o empate. Jael teve a chance mais clara do segundo tempo com uma boa oportunidade ao receber cruzamento da direita, porém, cabeceou em cima do goleiro Andújar. Luan, de atuação apagada, sentiu problema e causa apreensão.

Agora no jogo da volta, na Arena, em Porto Alegre no próximo dia 28, o Estudiantes tem a vantagem de qualquer empate para seguir na competição. Já o Grêmio precisa vencer por 1 a 0 para usar o gol marcado fora de casa a seu favor e passar. Se devolver o resultado de 2 a 1, a decisão vai para os pênaltis. Vitória tricolor por um gol, acima de 3 a 2, classifica o time argentino.