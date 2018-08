Carlos Eduardo pede rescisão e deixa o Paraná

O meia de 31 anos, Carlos Eduardo, pediu a rescisão de seu contrato na tarde desta terça feira (7). Em nota, o Paraná Clube informou que o próprio jogador fez o pedido à diretoria, depois da derrota para o Ceará, no último domingo (5). O jogador ainda teria conversado com o técnico Rogério Micale e se despediu do elenco.



''Neste momento, entendo que não iria ajudar o Paraná naquilo que ele precisa. Por isso, tomei essa decisão. Ainda não tenho planos para o restante da temporada'', disse Carlos.



+ Acompanhe o Paraná na VAVEL



O jogador chegou ao Paraná no início desse ano, em fevereiro, e disputou 16 partidas, sendo 10 como titular, marcando 2 gols, ambos pelo Campeonato Paranaense de 2018. Carlos começou sua carreira no Grêmio, e era uma promessa do futebol brasileiro, sendo a revelação do clube gaúcho em 2007. Depois teve passagem pelo Hoffenheim, da Alemanha e Rubin Kazan, da Rússia. O meia foi convocado pelo técnico Mano Menezes para um amistoso da Seleção Brasileira. No Brasil, além de Grêmio e Paraná, Carlos Eduardo teve passagens por Flamengo, Vitória e Atlético-MG.



Carlos deixa o Paraná em um momento delicado do ano, onde o time se encontra na última colocação no Campeonato Brasileiro, correndo sérios riscos de ser rebaixado. Para tentar uma reabilitação, o tricolor encara o Botafogo, no próximo domingo (12), às 11h, no Durival de Britto, pela 18ª rodada do Brasileirão.