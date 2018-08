Atacante Juninho é emprestado pelo Sport ao Corinthians

O Sport anunciou na noite desta terça-feira (7) o empréstimo de Juninho ao Corinthians. O atacante vai ficar no clube paulista até dezembro de 2019. O Corinthians tem no contrato a opção de compra do atleta ao final do vínculo, mas o valor não foi anunciado pelo rubro-negro pernambucano.

Juninho é natural de Amarante, no Piauí, e chegou na base leonina em 2015. Assinou contrato profissional com o clube no ano seguinte e foi convocado pela Seleção Brasileira Sub-20 em 2017, marcando três gols com a camisa canarinho.

Ainda no ano passado, o jogador afastado do elenco principal por problemas extra-campo. Juninho ainda responde processo por agressão à ex-namorada. Em 2018, não teve boa relação com o ex-técnico leonino, Nelsinho Baptista, e foi afastado, mais uma vez, por indisciplina.

Mais recentemente, o jogador teve uma passagem curta pelo Ceará, onde atuou apenas cinco vezes, sem marcar gols. Seu retrospecto total pelo Sport é de 37 jogos e sete gols marcados.