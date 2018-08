Sander avalia mau momento do Sport no Brasileirão: "Semana não pode ser tranquila"

O Sport completou sete jogos sem vencer no último domingo após o empate de 1 a 1 com a Chapecoense no último domingo (5), na Ilha do Retiro. Com o resultado, a equipe pernambucana ficou na 12ª posição do Campeonato Brasileiro e apenas 3 pontos acima da zona de rebaixamento. A situação incomoda o lateral-esquerdo Sander, que afirmou que o Leão precisa usar essa semana para recolocar o Sport no caminho das vitórias.

"A semana não pode ser tranquila. A gente tem que colocar na cabeça que esse jogo (contra a Chapecoense), para nós, foi uma derrota, apesar do ponto importante. Seriam três pontos que nos ajudariam muito, então se a gente quer algo mesmo, se está pensando em algo, tem que ganhar mais jogos", avaliou o lateral.

Para o jogador, a falta de resultados positivos após a parada da Copa do Mundo, foram quatro derrotas contra Ceará, Fluminense, Vitória e Flamengo, além de um empate, com a Chapecoense, acaba gerando uma ansiedade que atrapalha o desempenho da equipe. Para Sander, recuperar a confiança é importante para o rubro-negro deixar de cometer falhas, que, na opinião dele, não vinham acontecendo antes.

"A ansiedade acaba acarretando. Porque a gente vem de muitos jogos de derrota. Nós tivemos muito tempo de treino, de trabalho, para corrigir alguns erros. Têm falhas que não estávamos cometendo antes dessa parada, que viemos a cometer nesses jogos. Acredito que nossa capacidade de absorver os erros tem que ser o mais rápido possível, para poder corrigi-los em treinamentos, e dentro dos jogos convertê-los em vitórias", finalizou o lateral.

O próximo jogo do Sport é neste domingo (12), às 16 horas, na Ilha do Retiro, contra o líder São Paulo.