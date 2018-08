Thiago Galhardo projeta postura do Vasco contra LDU: “Entrar com vontade”

Nesta quarta-feira (08), o Vasco encerra seu período de preparação para o confronto contra a LDU pela Copa Sul-Americana, que acontecerá nesta quinta-feira (09) as 19h30 em São Januário.

Antes do treinamento, o jogador Thiago Galhardo, que acabou de renovar seu contrato com o clube até o final de 2019, participou da coletiva de imprensa. O jogador falou em como se sente feliz em renovar e poder vestir a camisa de um clube da grandeza do Vasco da Gama.

"Muito feliz de renovar. Acho que encaixei aqui. Apesar de pouco tempo no clube, são apenas oito meses, tenho uma identificação muito grande com a torcida. Almejo coisas grandes: títulos, Libertadores", disse Thiago.

Questionado sobre jogar ao lado de sua torcida e com o placar desfavorável, Galhardo se mostrou confiante em jogar em casa. E ainda afirmou que com a força da torcida, a garra e determinação do elenco fica ainda maior, e ainda usou o jogo contra o Bahia como exemplo.

"Temos que entrar com vontade de vencer e mostrar que podemos. A torcida vai estar presente, lotar o São Januário. Temos que pegar tudo do jogo contra o Bahia. Entramos ligados do primeiro ao último minuto", declarou.

Galhardo ainda comentou sobre as duras críticas sofridas pelo Vasco quando foi jogar no Equador no primeiro confronto e como eles devem reagir as provocações adversárias para saírem na frente do marcador.

"Falaram que a gente foi para lá para segurar resultado. Não. Vamos mostrar para eles que realmente pesou a altitude. Temos que estar preparados para evitar a pilha deles e conseguir botar nosso ritmo. Começa não tendo altitude e desgaste de viagem, isso ajuda bastante. Tem que manter o foco", finalizou.