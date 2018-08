Segundo presidente Ricardo David, Vitória espera anunciar treinador até domingo

Sendo comandado por João Burse desde a demissão de Vágner Mancini, o presidente do Vitória, Ricardo David, declarou em entrevista nesta terça-feira (7) que espera ter um substituto até domingo. O dirigente disse que há contatos com alguns nomes, mas que o trabalho de interino feito por Burse também está sendo levado em consideração.

"Estamos em conversa com alguns treinadores. Em paralelo, observando desempenho do Burse, que está tendo a experiência no profissional agora. Teve o primeiro jogo contra o Cruzeiro, vai ter o jogo contra o Grêmio. Tudo isso faz parte do processo de observação. Eu diria que vamos tomar a decisão rapidamente. Ou a permanência de Burse ou a contratação do novo treinador", disse.

O próximo compromisso de Burse e do Vitória, contra o Grêmio, promete ser duro. O tricolor gaúcho não perdeu nos últimos três jogos - duas vitórias e um empate -, mas Ricardo David demonstrou confiança no interino.

"O Burse tem a semana para trabalhar, tem um jogo importante domingo, com grau de dificuldade alto. Falam da equipe reserva do Grêmio, mas foi essa equipe reserva que bateu o líder do campeonato. A gente sabe da dificuldade. É uma prova boa. Não é em um ou dois jogos que o treinador consegue colocar seu estilo, seu modelo. Já dá para ver e acompanhar bem ao longo da semana, para gente tomar uma decisão correta. A gente tem uma caminhada longa até o final o campeonato", declarou.

O embate entre Grêmio e Vitória pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro acontece no próximo domingo (12), às 19h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.