Thiago Larghi monta Atlético-MG com Nathan e Tomás Andrade no time titular

O elenco do Atlético-MG segue trabalhando na Cidade do Galo visando o jogo de domingo, contra o Santos, pelo Campeonato Brasileiro. No treino desta quinta-feira (09), o técnico do Atlético testou duas mudanças no time titular. As entradas de Nathan e Tomás Andrade nos lugares de Matheus Galdezani e Luan.

O menino maluquinho, com desgaste físico, foi poupado do treino. Já Matheus Galdezani, foi sacado da equipe por opção do treinador. O time titular que treinou nesta quinta-feira foi formado com: Victor; Emerson, Leonardo Silva, Iago Maidana e Carlos Gabriel; José Welison, Elias, Nathan e Tomás Andrade; Chará e Ricardo Oliveira.

Os gols sofridos pós Copa do Mundo pelo Atlético, vem preocupando bastante a torcida e ao técnico Thiago Larghi. Com isso, o comandante do Galo cobrou bastante disciplina e organização tática dos atletas no treino desta tarde. Larghi também treinou bastante o posicionamento dos jogadores em cobranças de falta do time adversário.

O lateral esquerdo Fábio Santos ainda sente dores no tornozelo e, por isso, desfalcará o Atlético no domingo pelo terceiro jogo consecutivo. Já o recém contratado Leandrinho, não vinha atuando pelo Napoli, seu último clube. Portanto, ele ainda faz trabalhos especifícos para ficar à disposição do técnico Thiago Larghi.

Atlético-MG e Santos se enfrentam no domingo (12), às 11h, no estádio Independência.