Após goleada do Atlético-PR no Uruguai, Tiago Nunes comemora: "Vou contar para meus netos"

O Atlético-PR fez história na noite desta terça feira (7), ao golear o Peñarol fora de casa, por 4 a 1, em jogo válido pela segunda fase da Sul-Americana. O técnico Tiago Nunes disse que a atuação do time foi impecável e ter vencido o time uruguaio desta maneira é um feito para se lembrar por muitos anos.

"É uma história que vou contar para os meus netos. Vir aqui em Montevidéu e vencer é um feito. Tenho um respeito muito grande por esse clube, é histórico e uma equipe muito charmosa e querida. É uma história que vou levar para mim para sempre", disse.

Mesmo com o clube uruguaio passando por momento complicado, o comandante rubro negro exaltou a dificuldade e a relevância da partida. "É muito difícil jogar aqui dentro, não só pelo apoio da torcida, mas, independente do momento, o Peñarol sempre é muito competitivo e tem jogadores de alto potencial", pontuou.

Para o técnico, a evolução do elenco foi crucial para a construção do resultado e citou a boa linha defensiva que deixa o ataque com mais tranquilidade para trabalhar jogadas. O Atlético-PR sofreu pouco e finalizou muito, conseguindo quatro gols em 12 chutes a gol.

''A gente vem num processo de evolução, a equipe vem crescendo não só de resultado, mas de produção. Vem sofrendo pouco defensivamente e isso está nos dado equilíbrio para criar tantas chances de gols e os gols estão saindo. Então estou muito feliz pelo que a gente construiu aqui", comentou Tiago.

Agora o Atlético-PR vai encarar o Caracas, da Venezuela, pelas oitavas de final da Sul-Americana, sendo o primeiro jogo em Curitiba. Mas antes, o Furacão volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro, onde o clube precisa de bons resultados para escapar da zona de rebaixamento, contra o Ceará, no próximo sábado (11), fora de casa.