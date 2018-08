Bahia segura empate com Cerro no Uruguai e se classifica na Sul-Americana

O Bahia foi ao Uruguai e conseguiu segurar o Cerro-URU: empatou em 1 a 1 e garantiu vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana de maneira inédita. O Tricolor abriu o placar cedo, controlou o jogo e administrou bem a vantagem conquistada no jogo de ida, em Salvador, onde venceu por 2 a 0.

O gol de Zé Rafael aos 18 minutos, que contou com um leve desvio de Izquierdo, foi o que salvou um primeiro tempo de pouco futebol, em parte pela qualidade ruim do gramado, em parte pelo ritmo leve do Bahia no jogo. Com a boa vantagem que construiu, a equipe de Enderson Moreira cadenciou a partida, até pelo desgaste dos jogos em sequência, e mal foi ameaçada pelo Cerro-URU.

Na etapa complementar, a expulsão de Nilton, aos 13 minutos, deu certa emoção à partida. O Cerro-URU se mandou para o ataque e logo chegou ao gol, com Paiva. Como o Bahia tinha suas linhas recuadas e pouco se arriscava no ataque, os uruguaios passaram o segundo tempo inteiro no campo de ataque. Criaram oportunidades, mas não foram capazes de conseguir balançar as redes mais uma vez. E eles precisavam de mais três para reverter o resultado.

O Bahia agora espera pelo vencedor do confronto entre Botafogo e Nacional-PAR, jogo que será disputado nesta quinta, no Engenhão. A equipe paraguaia venceu o jogo de ida por 1 a 0. Pela Série A, o Tricolor entra em campo no sábado para enfrentar o América-MG, na Fonte Nova.