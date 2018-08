Projeto pronto: CT do Botafogo é apresentado por empresa e anima torcedores e diretoria

O projeto final do futuro CT do Botafogo foi apresentado. A empresa portuguesa Tecnoplano, responsável pela construção do centro de treinamento da Seleção de Portugal e do Benfica, exibirá a planta para os setores do clube, que poderão opinar sobre.

+ Com ingressos a partir de cinco reais, Botafogo inicia venda para partida da Copa Sul-Americana

No projeto, o local conta com sete campos, sendo três oficiais para os profissionais, três semioficiais para os atletas da base e um outro semioficial, que provavelmente será de grama sintética. A ideia é que os campos sejam construídos em até quatro meses, contando com as condições climáticas ideais para tal.

O Espaço Lonier, onde será construído o CT, fica em Vargem Pequena, Zona Oeste do Rio, e possuí 200.000 m². O local tem uma ótima infraestrutura, já que possuí vestiários, restaurantes e um hotel que pode abrigar até 180 pessoas. O Botafogo gastou R$ 20 milhões para adquirir o terreno e outros R$ 5 milhões para realizar algumas melhorias, totalizando um custo total de R$ 25 milhões, que serão pagos pelos irmãos Moreira Salles. Os empresários serão ressarcidos em um prazo de 30 anos, em 360 parcelas corrigidas pelo IPC (Índice de Preços ao Consumidor).

No acerto previu-se que 20% dos jogadores da base que vierem a ser negociados posteriormente serão destinados aos financiadores do projeto para descontar parte da dívida. Porém, só para vendas após a assinatura.

Vale ressaltar que Em caso de inadimplência do clube, os irmãos poderão romper o contrato, restituindo tudo pago com desconto de 10%. Também consta a obrigação de construir uma escola no local. Uma das idéias incorporadas nesse novo CT é a integração entre os jogadores profissionais e os jovens da base alvinegra.

As ótimas acomodações foram reformadas em 2016, com a vinda dos Estados Unidos para a disputa das Olimpíadas do Rio de Janeiro. Foi feita a modernização dos sistemas elétrico e de encanamento, assim como equipamento de cozinha. O espaço recebeu atividades de tiro com arco, esgrima, taekwondo e wrestling (luta olímpica). O Bangu também realizou sua pré-temporada no local, em janeiro de 2017.