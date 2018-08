Coritiba e Vasco se enfrentam na estreia da segunda fase do Brasileiro Sub-20

Coritiba e Vasco disputam uma vaga na próxima fase do Campeonato Brasileiro sub-20 nesta quinta feira (9), às 15h, em Curitiba.

O Vasco está em boa campanha neste Brasileiro, sendo o líder do grupo A da primeira fase com 2 vitórias e 2 empates. O Gigante da Colina agora vai em busca da classificação para a semifinal no grupo F, que tem os seguintes times: Coritiba, Flamengo e Fluminense. O Coritiba também se classificou bem, com 3 vitórias e apenas 1 derrota, contra o Vitória que o foi líder do grupo C.



O jovem volante Rodrigo, do Vasco, falou sobre a boa fase e projetou a sequência na competição.



"Estamos nos preparando para fazer um bom jogo em Curitiba, nesse primeiro compromisso da segunda fase. Esse jogo vai dizer muito sobre o nosso desempenho e nos dar mais moral para a sequência. Mostramos nosso futebol na primeira fase, classificando em primeiro lugar na nossa chave. Mostramos que o Vasco veio forte para essa competição e que vai buscar esse título. Nosso desempenho vem mostrando que queremos coisas grandes", disse.

Foto: Sarah Borborema/Vasco





O Vasco tem um caminho cheio de clássicos neste grupo, encarando Flamengo e Fluminense. Rodrigo afirmou que o time está preparado para conquistar uma vaga contra os adversários já conhecidos.



''Por mais que não seja o Estadual, estamos acostumados a jogar clássicos. Estamos preparados para essa sequência, a cabeça está boa. O costume nos ajuda nessa questão, vamos encarar todos os jogos da mesma forma'', concluiu.



O Coritiba vem de um confronto equilibrado contra o Botafogo, conquistando a vitória nos últimos minutos da partida. Até o gol aos 44 do segundo tempo, o Coxa dependia do resultado entre Cruzeiro e São Paulo, mas com a vitória a equipe paranaense conseguiu se classificar.



Esta fase do Brasileirão sub-20 é composta por 2 grupos de 4 times, os 2 melhores de cada grupo avançam para a semifinal, que será disputada no formato mata-mata.