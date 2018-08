Thiago Neves volta a marcar e confia no tricampeonato do Cruzeiro pela Libertadores

A vitória do Cruzeiro sobre o Flamengo, por 2 a 0, no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, encerra o jejum de gols do meia Thiago Neves, no qual, persistia 12 partidas sem balançar as redes.

Autor do segundo tento, o Camisa 30 conquistou a artilharia do torneio continental, tendo marcado cinco ocasiões. Risonho, Thiago mencionou que o foco é estar ajudando a Raposa e que se no final estiver dividindo o posto com alguém, vai brigar pela oportunidade.

"Vou chegando aos poucos. O importante para mim é estar marcando e ajudando o Cruzeiro. É isso que eu quero. A artilharia se tiver empatado e no final tiver aquele pênalti, é meu, óbvio”, brincou.

Porém, o jogador não que traçar isto como uma meta pessoal. Para Thiago, a equipe celeste tem grande chances de faturar o tricampeonato pela Libertadores.

“Pode acontecer [de ser o artilheiro]. Não me preocupo com artilharia, prefiro que outros aí sejam, quero ser campeão. Já bati na trave uma vez, então esse ano a gente tem grandes chances de ser campeão pelo time que a gente tem. Então, vamos beliscando aí aos pouquinhos para pelo menos chegar na final, é isso que eu quero”, concluiu.

O Cruzeiro volta enfrenta novamente o Flamengo, no domingo (12), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.