Dia no Fluminense: Daniel regularizado no BID e Sornoza realiza treinamento com bola

Daniel, recém reintegrado ao elenco do Fluminense, foi regularizado no Boletim Informativo da CBF (BID) na tarde desta sexta-feira (9). Treinando com o grupo, ele foi retornou ao Tricolor na última semana e ainda faz trabalhos de aprimoramento físico antes de poder estrear com a camisa tricolor.

O meia teve poucas chances no Fluminense com os treinadores anteriores. Foi emprestado duas vezes antes de chegar no Oeste, onde atingiu seu melhor nível. Em 15 jogos pelo clube paulista, foi titular em 12, anotou um gol e deu quatro assistências.

Foto: Lucas Merçon/Fluminense

Sornoza treina mas segue como dúvida

Também nesta quinta, Marcelo Oliveira trabalhou jogadas de contra-ataque e cruzamentos, além de posse de bola. Os jogadores reservas que participaram por mais tempo do jogo-treino no dia anterior foram preservados.

A novidade ficou por conta de Sornoza, que treinou normalmente com os demais jogadores. O equatoriano deixou a partida do último domingo, contra o Bahia, com um edema na coxa esquerda.

Foto: Lucas Merçon/Fluminense

A presença do meia contra o Internacional, no entanto, ainda é incerta. A comissão técnica ainda avaliará se já poderá usar o jogador ou terá precaução no retorno. O Flu tem um compromisso importante na próxima quinta: pega o Defensor, no Uruguai, pelo jogo de volta da segunda fase da Copa Sul-Americana.

Outro que treinou normalmente foi Júnior Dutra. O atacante desfalcou a equipe contra o Bahia também em razão de um edema na coxa esquerda. Em seu caso, a lesão ocorreu no jogo contra o Ceará, no dia 28 de julho.