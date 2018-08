Com cirurgia descartada, Damião deve voltar ao Inter em até duas semanas

Fora contra o Atlético-MG por conta de um problema recorrente na coluna cervical, o atacante Leandro Damião foi a São Paulo na última terça-feira (7) consultar um dos maiores especialistas do assunto. E voltou com boas notícias para Porto Alegre. Nenhum problema grave foi diagnosticado, o que afasta de vez o risco de uma eventual cirurgia, como chegou a ser cogitado.

Damião sentiu uma contração muscular na região cervical, informada pelo clube no último domingo, na véspera da partida contra o Galo. Não embarcou com a delegação para Belo Horizonte e decidiu investigar a causa das dores recorrentes na região. Exames anteriores em Porto Alegre também já haviam descartado uma lesão específica. Assim, ele passará por um trabalho de reforço muscular e deve ficar à disposição de Odair Hellmann em até duas semanas.

Neste ano, o problema na coluna deixou Damião longe dos gramados por longos períodos. No primeiro semestre, ficou cerca de dois meses no departamento médico, entre os dias 21 de fevereiro e 22 de maio. Voltou a sentir dores na lombar durante a intertemporada e ficou fora do período de treinamentos em Atibaia. O jogador voltou a ser baixa contra o Atlético-PR, na retomada do calendário, mas ficou à disposição nas outras três partidas disputadas pelo clube, até o duelo com o Atlético-MG.

Por conta das constantes ausências do centroavante, o Inter buscou Jonatan Alvez para servir de opção ao sistema ofensivo, com uma característica semelhante à do titular. O uruguaio foi contratado por empréstimo do Junior Barraquilla até a metade de 2019. O contrato de Damião com o Inter vai até o final do ano.